Докажи правильность написания выделенных окончаний. Просыпаемся мы с дочкОЙ и в??дим: на столе лежит письмо. Смотрим - от мамЫ! Я вам его вслух прочту! lt;lt; Уезжаю до вечерА к бабушке. Накорми Галочку, позавтракай сам и пог...

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Докажи правильность написания выделенных окончаний. Просыпаемся мы с дочкОЙ и в??дим: на столе лежит письмо. Смотрим - от мамЫ! Я вам его вслух прочту! lt;lt; Уезжаю до вечерА к бабушке. Накорми Галочку, позавтракай сам и погуляй с ней в паркЕ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Просыпаемся мы  с(кем?) дочкой(1 скл,Т.п.) и видим: на столе лежит письмо.Смотрим -  от (кого?)  мамы(1 скл,Р.п.).Я вам его вслух прочту! " Уезжаю до (чего?) вечера(2 скл,Р.п.) к бабушке.накорми Галочку,позавтракай сам и погуляй с ней в (чём?) парке(2 скл,П.п.).  
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