Докажи правильность написания выделенных окончаний. Просыпаемся мы с дочкОЙ и в??дим: на столе лежит письмо. Смотрим - от мамЫ! Я вам его вслух прочту! lt;lt; Уезжаю до вечерА к бабушке. Накорми Галочку, позавтракай сам и пог...

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Докажи правильность написания выделенных окончаний. Просыпаемся мы с дочкОЙ и в??дим: на столе лежит письмо. Смотрим - от мамЫ! Я вам его вслух прочту! lt;lt; Уезжаю до вечерА к бабушке. Накорми Галочку, позавтракай сам и погуляй с ней в паркЕ.

Автор: Гость