Докажите что Католическая церковь имела сильное влияние на средневековое общест??а
История
Докажите что Католическая церковь имела сильное влияние на средневековое общест??а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Религия формировала мировоззрение людей. Церкви уплачивали огромные налоги, вследствие чего она являлась крупнейшим землевладельцем в государстве, даже считая короля. Король являлся лишь пешкой в руках святых отцов.
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