Докажите что кишечнополостные произошли от одноклеточных.

Биология
Докажите что кишечнополостные произошли от одноклеточных.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта теория подтверждается исследованием развития гидры и других кишечнополостных. Нам известно, что из одноклеточной стадии гидры (яйца) образуются две затем четыре, восемь и более клеток гидры. Такой путь размножения гидры показывает, что в далеком прошлом истории планеты от одиночных простейших произошли группировки этих животных из двух, затем четырех, восьми и большего количества клеток. Животные, сходные с такими группировками клеток, в не­сколько измененном виде живут на нашей планете и в настоящее время.
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