Доклад о Протопопе Аввакуме, срочно!

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Доклад о Протопопе Аввакуме, срочно!
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Аввакум Петров (20.XI.1620, с. Григорово Нижегородского уезда - 14.IV.1682, г. Пустозерск) - протопоп, глава русского старообрядчества, писатель, создатель автобиографического "Жития". Сын сельского священника из Нижегородской зесмли, начавший службу дьяконом в селе Лопатицы и через 10 лет ставший протопопом Вознесенской церкви в Юрьевце Повольском, Аввакум рано оказался вовлеченным в религиозно-политическую борьбу эпохи. Вступая в конфликт то с местными начальниками, то с прихожанами, недовольными строгим пастырем, он не раз бежал в Москву. Здесь Аввакум сблизился с членами кружка "ревнителей благочестия", который возглавляли царский духовник Стефан Вонифатьев и протопоп московского Казанского собора Мван Неронов. Главня задача кружка - возрождение былого нравственного авторитета церкви, а также борьба с пережитками язычества в народной среде. Не приняв церковной реформы патриарха Никона, защищая веру отцов и дедов, Аввакум большую часть жизни провел в тюрьмах и ссылках. Сосланный в Сибирь, а затем в Даурию, почти одиннадцать лет (1653-1664) протопоп терпел невероятные лишения и голод, видел, как страдает его семья. Дух бунтаря и правдоискателя не смог сломить ни жестокие расправы с ним воеводы Пашкова, ни смерть детей. В сибирской ссылке родилась его слава мученика за веру, развился его талант проповедника. Попытки склонить Аввакума лестью и богатыми дарами к примирению с властями после его возвращения в Москву окончились неудачей. В 1667 протопоп был лишен церковного сана, предан проклятию и сослан в Пустозерск, где произошло становление его как писателя. Аввакум - автор более 80 произведений, часть из которых до нас не дошла. Среди его сочинений "Книгаа бесед" и "Книга толкований", челобитные царям Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу, послания, адресатами которых являлись родные и близкие Аввакума, его духовные дети и страдальцы за веру, в том числе и боярыня Морозова. Будучи традиционалистом в области церковной жизни, Аввакум стал новатором в литературном деле, о чем свидетельствует самое знаменитое из его сочинений - "Житие"-автобиография. Оно было создано в период заключения Аввакума в последней "земляной" тюрьме в Пустозерске, куда он был выслан вместе с друзьями-единомышленниками (Епифанием, Федором и Лазарем) и где через 15 лет погиб вместе с ними на костре.
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