Противоположные по значению фразеологизмы: На маланьину свадьбу. Говорить сквозь зубы. Ушки на макушке. Говорит-уши вяжут. Работать не покладая рук. Быть на высоте. Не щадя сил. В одно ухо влетело, в другое вылетело.

Русский язык

Противоположные по значению фразеологизмы: На маланьину свадьбу. Говорить сквозь зубы. Ушки на макушке. Говорит-уши вяжут. Работать не покладая рук. Быть на высоте. Не щадя сил. В одно ухо влетело, в другое вылетело.

Автор: Гость