Противоположные по значению фразеологизмы: На маланьину свадьбу. Говорить сквозь зубы. Ушки на макушке. Говорит-уши вяжут. Работать не покладая рук. Быть на высоте. Не щадя сил. В одно ухо влетело, в другое вылетело.
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Противоположные по значению фразеологизмы: На маланьину свадьбу. Говорить сквозь зубы. Ушки на макушке. Говорит-уши вяжут. Работать не покладая рук. Быть на высоте. Не щадя сил. В одно ухо влетело, в другое вылетело.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я незнаю(((( у меня все буквы размазанны и невидно
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