О каком времени и о каком отечестве мечтает А.С.Пушкин в стихотворении "Деревня"
Литература
О каком времени и о каком отечестве мечтает А.С.Пушкин в стихотворении "Деревня"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Удачи в учебе) ,вот ответ на твой вопрос:Стихотворение “Деревня” было написано Пушкиным в 1819 году, в так называемый “петербургский” период его творчества. стихотворение “Деревня” поэт посвящает проблеме крепостного права, волновавшей многих мыслящих людей того времени. Стихотворение имеет двухчастную композицию: первая часть (до слов “...но мысль ужасная... ”) представляет собой идиллию, в то время как вторая — политическую декларацию, воззвание к сильным мира сего. Деревня для лирического героя — это, с одной стороны, “пустынный уголок”, некий идеальный мир, где царят тишина и гармония.
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