Докажите что луг это сообщество которое существует независимо от человека
Окружающий мир
Докажите что луг это сообщество которое существует независимо от человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Природа — окружающий человека мир. 2. Общество — природа созданная человеком. 3. Взаимосвязь природы и общества. Природа — это естественная среда обитания человека, кладовая тех ресурсов, которые необходимы человеку в повседневной жизни и производственной деятельности. Природа служит естественной основой жизнедеятельности человеческого общества, это окружающий нас мир во веем бесконечном многообразии проявлений. Сам человек — это результат эволюционного развития природы. Создает человека природа, а развивает общество. Общество —• это обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального мира, которая включает в себя способы взаимодействия людей и формы их общения. В центре общественного развития стоит человек, обладающий сознанием и волей. Природа существует независимо от человека и общества. Поэтому общество — это искусственная природа, надстроенная над природой естественной в результате совместной деятельности индивидов между собой. Между природой и обществом существует неразрывная связь, которая носит взаимный характер. Общество — это система совместной деятельности людей. Слово система означает целое, совокупность, составленную из частей. Общество — это многообразие, в котором выделяют: экономическую сферу, связанную с производством материальных благ; социальную — взаимодействие классов, социальных слоев и групп; политическую — систему организации и управления обществом; духовную — мораль, религия, искусство, образование и т. д. Все сферы общества тесно взаимосвязаны и неотделимы друг от друга, а многочисленные процессы взаимодействия обеспечивают развитие общества, сложного и многогранного организма. Человек своей хозяйственной деятельностью активно вторгается в природную сферу, причем с возрастанием масштабов этой деятельности усиливается ее отрицательное воздействие на многие природные процессы, необходимые для существования самой жизни. Интенсивная деятельность человека оборачивается проблемами от которых одинаково страдает как сам человек, так и природа и общество.
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