Докажите, что все воды Земли связаны между собой

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Докажите, что все воды Земли связаны между собой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
их связывают пролива!!!
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