Докажите что выражение 1/4x^2-2x+4 не принимает отрицательных значений
Алгебра
Докажите что выражение 1/4x^2-2x+4 не принимает отрицательных значений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вынесем 1/4 за скобки, то получим 1/4x^2-2x+4=1/4(x^2-8x+16)=1/4(x-4)^2. Т.е. получим всегда положительное число при любом х, т.к квадрат всегда положителен
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