Докажите неравенства а) 2b(a-2b).меньше или равно. а(а-2b); б)1/x² .больше или равно. 10-25х²

Гость: Гость:

А) 2b(a-2b)≤a(a-2b) 2ab-4b²≤a²-2ab переносим все вправо 0≤a²-2ab-2ab+4b² записываем в более удобном виде: a²-4ab+4b²≥0 (a-2b)²≥0 это выполняется всегда б) 1/x²≥10-25x² умножаем левую и правую части на x² (знак неравенства при этом не меняется т.к. x²> 0 всегда. Или рассуждаем что приводим к общему знаменателю. и т.к. знаменатели равны, то сравниваем только числители. На результат это не влияет) 1≥x²(10-25x²) 10x²-25x^4≤1 -25x^4+10x²-1≤0 25x^4-10x²+1≥0 (5x²-1)²≥0 аналогично первому это выполняется всегда. На всякий случай х не может быть равен 0 иначе не существует дробь из условия