В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Ис??равьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. В тот ПАМЯТЛИВЫЙ вечер знакомства Софьи со Светлан...
Русский язык
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Ис??равьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. В тот ПАМЯТЛИВЫЙ вечер знакомства Софьи со Светланой перед последней никаких особенных целей не стояло: она хотела лишь установить добрые отношения с соседями по двору. Дед Трифон был человеком ЭКОНОМНЫМ, но не жадным. Во дворце спорта есть две ЛЕДОВЫЕ арены, два бассейна, большой спортивный зал. Димка совсем ОБЕССИЛЕЛ от крика и слёз. Как только стемнело, мы НАДЕЛИ шинели и выскочили на улицу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Памятный вечер........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
7 Ратуша на ремонте. Используйте идеи, чтобы составить предложения. • walls/paint (yesterday) (Стены/покрасить (вчера) • flowers/plant (tomor...
Русский язык
Писк, шум, пение наполнили зелёный островок - найди грамматическую основу и выпиши словосочетания. Помогите пожалуйста срочно!
Химия
Какие периоды Периодической системы называют малыми, а какие большими? Чем определяется число элементов в каждом из них? Какие периоды и почему...
Українська мова