В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Ис??равьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. В тот ПАМЯТЛИВЫЙ вечер знакомства Софьи со Светлан...

Русский язык

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Ис??равьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. В тот ПАМЯТЛИВЫЙ вечер знакомства Софьи со Светланой перед последней никаких особенных целей не стояло: она хотела лишь установить добрые отношения с соседями по двору. Дед Трифон был человеком ЭКОНОМНЫМ, но не жадным. Во дворце спорта есть две ЛЕДОВЫЕ арены, два бассейна, большой спортивный зал. Димка совсем ОБЕССИЛЕЛ от крика и слёз. Как только стемнело, мы НАДЕЛИ шинели и выскочили на улицу.

Автор: Гость