Докажите тождество: (a^2-16/a^2+8a+16)^3×(0,5a+2/0,5a-2)^3=1

Алгебра
Докажите тождество: (a^2-16/a^2+8a+16)^3×(0,5a+2/0,5a-2)^3=1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение смотри в приложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Представь себя композитором сочени меелодию подходящую к стиху поет зима аукает. Определи жанр, лад, тэмп и тэмбр по стихотворению паёт зима аукает...
Ответить
Математика
Вычислите (4 6/7:(5/6+8/21)-2 5/13)*8 2/3
Ответить
Математика
￼ ￼ Задай вопрос из школьного предмета ￼ ￼ 1-4 Математика 5+3 б ￼ ￼ Сокровища трех ??олстяков хранилось в 6 сундука,на каждом из которых Висел замо...
Ответить
Геометрия
А паралельна Б Угол 1 меньше угла 2,3,4 в 8 раз. Найти угол 1,2,3,4. Скиньте полное решен??е.
Ответить
Русский язык
Какой суффиксы у слов 1.хвостик 2.шубка 3.тёпленькая ???
Ответить