Докажите тождество: (a^2-16/a^2+8a+16)^3×(0,5a+2/0,5a-2)^3=1
Алгебра
Докажите тождество: (a^2-16/a^2+8a+16)^3×(0,5a+2/0,5a-2)^3=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение смотри в приложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Представь себя композитором сочени меелодию подходящую к стиху поет зима аукает. Определи жанр, лад, тэмп и тэмбр по стихотворению паёт зима аукает...
Математика
￼ ￼ Задай вопрос из школьного предмета ￼ ￼ 1-4 Математика 5+3 б ￼ ￼ Сокровища трех ??олстяков хранилось в 6 сундука,на каждом из которых Висел замо...
Геометрия