А паралельна Б Угол 1 меньше угла 2,3,4 в 8 раз. Найти угол 1,2,3,4. Скиньте полное решен??е.

Геометрия
А паралельна Б Угол 1 меньше угла 2,3,4 в 8 раз. Найти угол 1,2,3,4. Скиньте полное решен??е.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Пусть х - угол 1, тогда 2х - угол 2. Т.к. углы 1 и 3 - вертикальные, и они равны, то угол 3 - также будет х. Углы 2 и 3 - внутренние односторонние. Т.к. прямые a и b параллельны, то угол 2 + угол 3 = 180 градусов. Составим уравнение:  х + 2х = 180  3х = 180   х = 60.  Значит, угол 3 равен 60 градусам.  Ответ: угол 3=60 градусов.  
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