А паралельна Б Угол 1 меньше угла 2,3,4 в 8 раз. Найти угол 1,2,3,4. Скиньте полное решен??е.

Гость: Гость:

1. Пусть х - угол 1, тогда 2х - угол 2. Т.к. углы 1 и 3 - вертикальные, и они равны, то угол 3 - также будет х. Углы 2 и 3 - внутренние односторонние. Т.к. прямые a и b параллельны, то угол 2 + угол 3 = 180 градусов. Составим уравнение: х + 2х = 180 3х = 180 х = 60. Значит, угол 3 равен 60 градусам. Ответ: угол 3=60 градусов.