Представь себя композитором сочени меелодию подходящую к стиху поет зима аукает. Определи жанр, лад, тэмп и тэмбр по стихотворению паёт зима аукает и почему. Поет зима — аукает, Мохнатый лес баюкает Стозвоном сосняка. Круго...
Музыка
Представь себя композитором сочени меелодию подходящую к стиху поет зима аукает. Определи жанр, лад, тэмп и тэмбр по стихотворению паёт зима аукает и почему. Поет зима — аукает, Мохнатый лес баюкает Стозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою Плывут в страну далекую Седые облака. А по двору метелица Ковром шелковым стелется, Но больно холодна. Воробышки игривые, Как детки сиротливые, Прижались у окна. Озябли пташки малые, Голодные, усталые, И жмутся поплотней. А вьюга с ревом бешеным Стучит по ставням свешенным И злится все сильней. И дремлют пташки нежные Под эти вихри снежные У мерзлого окна. И снится им прекрасная, В улыбках солнца ясная Красавица весна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима окуёт и покроет меня и тебя потом откроет мир и окутает землю матушку и все человечество на земле
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