Доклад на тему человек славен добрыми делами 6 класс
Обществознание
Доклад на тему человек славен добрыми делами 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторое люди очень добрые ! с ними приятно проводить время , этот человек настолько добрый , искренний ! в любую минуту он придет на помощь , поддержит , поможет , в тот что нам необходимо , даст совет , главное быть добрым человеком , всегда помогать , независимо друзья это или нет !
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