Доклад на тему человек славен добрыми делами 6 класс

Гость: Гость:

Некоторое люди очень добрые ! с ними приятно проводить время , этот человек настолько добрый , искренний ! в любую минуту он придет на помощь , поддержит , поможет , в тот что нам необходимо , даст совет , главное быть добрым человеком , всегда помогать , независимо друзья это или нет !