Доклад на тему человек славен добрыми делами 6 класс

Обществознание
Доклад на тему человек славен добрыми делами 6 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторое люди очень добрые ! с ними приятно проводить время , этот человек настолько добрый , искренний ! в любую минуту он придет на помощь , поддержит , поможет , в тот что нам необходимо , даст совет , главное быть добрым человеком , всегда помогать , независимо друзья это или нет !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Что токое среда жизни
Ответить
Русский язык
Как правильно пишется. заддира или задира
Ответить
Русский язык
Город ещё только просыпается, но люди уде идут на работу Где тут подлежащие, и ск??зуемое?
Ответить
Русский язык
В каком примере неверно указано производящее слово? Выберите вариант ответа: Кож-ан-ый ← кожа Наход-к-а ← наход-ить С-путать ← путать Нау...
Ответить
Математика
Помогите решить сложное уравнение ! (d-295)x13=2260
Ответить