Дом имеет прямоугольную форму длина дома 14 метров а ширина на 2 метра 50 см короче н??йди площадь дома
Математика
Дом имеет прямоугольную форму длина дома 14 метров а ширина на 2 метра 50 см короче н??йди площадь дома
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь 14*14-2,50= 11,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Окружающий мир
Что из перечисленного относится к природным объектам? Колесо автомобиля Плане??а Земля Капля воды Нож для рыбы Ягоды рябины Зерно риса
Русский язык
Сравни значения выделенных слов. Определи, в каком случае это многозначные слова, а в каком -омонимы. В темноте не было видно её лица (лицо- пере...
Математика
для организации праздника купили 99 метров ткани на скатерти израсходовали 11 метр??в после того как зашили 19 костюмов осталось еще 12метров.Сколь...