Дом имеет прямоугольную форму длина дома 14 метров а ширина на 2 метра 50 см короче н??йди площадь дома

Математика
Дом имеет прямоугольную форму длина дома 14 метров а ширина на 2 метра 50 см короче н??йди площадь дома
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь 14*14-2,50= 11,5
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