Какие способы защиты у животных
Биология
Какие способы защиты у животных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У животных существуют разные способы защиты это: к большие когти, лапы, сильные мускулы ,быстрые ноги
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