Дома простых москвичей в 17 веке обычно строили из чего? помогите пожалуйста

Окружающий мир
Дома простых москвичей в 17 веке обычно строили из чего? помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Москва вплоть до начала 19века была деревянной. Значит в 17 веке были там в основном деревянные дома.
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