Яки бувають числивныкы
Українська мова
Яки бувають числивныкы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числівники поділяються на кількісні і порядкові. Кількісні числівники означають одне число або кількість і відповідають на питання скільки?, а порядкові означають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий?
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