Кислотный оксид не образуется при взаимодействии с кислородом : а) серы б) углерода в) алюминия г) фосфора
Химия
Кислотный оксид не образуется при взаимодействии с кислородом : а) серы б) углерода в) алюминия г) фосфора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ — в) алюминия. Образуется амфотерный оксид. В трёх других случаях оксид кислотный.
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