Кислотный оксид не образуется при взаимодействии с кислородом : а) серы б) углерода в) алюминия г) фосфора

Химия

Кислотный оксид не образуется при взаимодействии с кислородом : а) серы б) углерода в) алюминия г) фосфора

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