Помогите с номиром 4.Срочно!!!! Все на фото.
Математика
Помогите с номиром 4.Срочно!!!! Все на фото.
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Гость:
Сделала на паинте,не понятно - напиши
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