Пишити пожалюста это провилноо

Гость: Гость:

Мальчик(кто?) Мяч(что?)мяч Лодка(что делает?)плывет 1 Птица(кто?) птица 1 Самолет(что делает?) летит 2 Мальчик (кто?) мальчик 1 Лягушка (что делает ?) прыгает 3 Мяч (что?) мяч Дерево (что делает?) растет 4 Мальчик (что делает?) идет