Пишити пожалюста это провилноо

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Пишити пожалюста это провилноо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик(кто?) Мяч(что?)мяч Лодка(что делает?)плывет 1 Птица(кто?) птица 1 Самолет(что делает?) летит 2 Мальчик (кто?) мальчик 1 Лягушка (что делает ?) прыгает 3 Мяч (что?) мяч Дерево (что делает?) растет 4 Мальчик (что делает?) идет
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