Запишите все значения X, которые удовлетворяют неравенству 40 меньше или равно х меньше или равно 95 и при этом: а) кратны 5 б) кратны 10

Математика

Запишите все значения X, которые удовлетворяют неравенству 40 меньше или равно х меньше или равно 95 и при этом: а) кратны 5 б) кратны 10

Автор: Гость