Запишите все значения X, которые удовлетворяют неравенству 40 меньше или равно х меньше или равно 95 и при этом: а) кратны 5 б) кратны 10

Математика
Запишите все значения X, которые удовлетворяют неравенству 40 меньше или равно х меньше или равно 95 и при этом: а) кратны 5 б) кратны 10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40<=X<=90 ; a) X кратно 5 ( 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95 );  б) Х кратно 10 ( 40; 50; 60; 70; 80; 90 ).
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