Назовите арктические моря в соответствии с их географическим положением с запада на восток 1) Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское 2) Баренцево, Чукотское, Восточно-Сибирское 3) Берингово, Лаптевых, Восточно-Сибирское СЛЕДУЮЩИ...
География
Назовите арктические моря в соответствии с их географическим положением с запада на восток 1) Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское 2) Баренцево, Чукотское, Восточно-Сибирское 3) Берингово, Лаптевых, Восточно-Сибирское СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС
Ответ(ы):
Гость:
1 ) карское лаптевых восточно-сибирское
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