Помогите пожалусто составить диалог на казахском языке мен дарихана бас аурудын ??арисин алу ушин бардым

Қазақ тiлi
Помогите пожалусто составить диалог на казахском языке мен дарихана бас аурудын ??арисин алу ушин бардым
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
--Сәлеметсіз бе? --Сәлеметсіз бе? --Сізде бас аурудың дәрілері бар ма? --Бар,Дәріқағаз көрсетіңіз. --Мінеки. --Дәріқағаз бойынша барлық дәрілер бар. --Мен алайын.,Неше теңге тұрады? --Барлығы .300теңге тұрады. --Мінекі ақшаңыз. --Рахмет.
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