В доме у ёжика затопилась печь
Русский язык
В доме у ёжика затопилась печь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да конечно 5+5+5+5+точняк
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Прочитай. Раздели текст на предложения, запиши его. Подчеркни грамматические основы предложения.Укажи время глаголов. День наступил.Звенит по камеш...
Физика
Помогите, пожалуйста! Сложная задача по предмету "Специальные главы физики". Определить, какое количество энергии переносит плоская электромагнит...
Математика