В доме у ёжика затопилась печь

Русский язык
В доме у ёжика затопилась печь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да конечно 5+5+5+5+точняк
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое это слово скажите пожалуйста ( С...ев)
Ответить
Русский язык
Прочитай. Раздели текст на предложения, запиши его. Подчеркни грамматические основы предложения.Укажи время глаголов. День наступил.Звенит по камеш...
Ответить
Физика
Помогите, пожалуйста! Сложная задача по предмету "Специальные главы физики". Определить, какое количество энергии переносит плоская электромагнит...
Ответить
Математика
Как сложить две десятичные дроби
Ответить
Қазақ тiлi
АЛҒЫС АЙТУ күніне арналған тақпақ берініздерші
Ответить