Какое это слово скажите пожалуйста ( С...ев)
Русский язык
Какое это слово скажите пожалуйста ( С...ев)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видимо, это деепричастие "Съев"
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