Прочитай. Раздели текст на предложения, запиши его. Подчеркни грамматические основы предложения.Укажи время глаголов. День наступил.Звенит по камешкам ручей река шумит с криком летит к нам стая журавлей луг покрылся ковром из п...

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Прочитай. Раздели текст на предложения, запиши его. Подчеркни грамматические основы предложения.Укажи время глаголов. День наступил.Звенит по камешкам ручей река шумит с криком летит к нам стая журавлей луг покрылся ковром из пёстрых цветов весело жужжит пчела она перелетела с цветка на цветок солнце весело глядит на прекрасную картину дня скоро наступит вечер.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.День(подлеж___) наступил(сказуемое===,глагол,прош.время). 2.Звенит(сказуемое===,глагол,наст.вр) по камешкам ручей(подлеж___).3.Река(подлеж___) шумит(сказуемое=====,глагол,наст.вр). 4.С криком летит(сказуемое====,глагол,наст.вр) к нам стая(подлеж___) журавлей. 5.Луг(подлеж_____) покрылся(сказуемое,глагол,прош.вр) ковром из пёстрых цветов. 6.Весело жужжит(сказуемое====,глагол,наст.вр) пчела(подлеж___). 7.Она(подлеж____) перелетела(сказуемое====,глагол,прош.вр) с цветка на цветок. 8.Солнце(подлеж____) весело глядит(сказуемое====,глагол,наст.вр) на прекрасную картину дня. 9.Скоро наступит(сказуемое====,глагол,буд.вр) вечер(подлеж___).
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