Прочитай. Раздели текст на предложения, запиши его. Подчеркни грамматические основы предложения.Укажи время глаголов. День наступил.Звенит по камешкам ручей река шумит с криком летит к нам стая журавлей луг покрылся ковром из п...

Русский язык

Прочитай. Раздели текст на предложения, запиши его. Подчеркни грамматические основы предложения.Укажи время глаголов. День наступил.Звенит по камешкам ручей река шумит с криком летит к нам стая журавлей луг покрылся ковром из пёстрых цветов весело жужжит пчела она перелетела с цветка на цветок солнце весело глядит на прекрасную картину дня скоро наступит вечер.

Автор: Гость