Где находится иранское нагорье в евразии
География
Где находится иранское нагорье в евразии
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Простирается между Месопотамской низменностью на западе и долиной Инда на востоке; к северу располагается Южно-Каспийская низменность, Туранская низменность и горная система Копетдаг, с юга — Персидский залив, Ормузский пролив и Аравийское море, вдоль которых тянется прибрежная пустыня Гермсир. С запада к Иранскому нагорью примыкает Армянское нагорье, с востока — горная страна Памир. Протяжённость по широте составляет до 2500 км, в меридиональном направлении — до 1500 км. Площадь около 2,7 млн км².[1] Нагорье преимущественно (2/3 территории) лежит в Иране, а также на территории Афганистана, Пакистана и Туркменистана.
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