Два поїзди йшли з однаковою швидкістю, до того ж один із них був у дорозі 8 год., дру??ий – 5 год. Яку відстань пройшов кожен поїзд, якщо другий пройшов на 171 км менше першого

Математика
Два поїзди йшли з однаковою швидкістю, до того ж один із них був у дорозі 8 год., дру??ий – 5 год. Яку відстань пройшов кожен поїзд, якщо другий пройшов на 171 км менше першого
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