В равнобедреном треугольнике одна старона ровна 25 см,ругая ровна 10 см,чему равно основание треугольника? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УМОЛЯЮ ЕСИ МОЖЕТЕ РЕШИТЕ НА ЛИСТКЕ И СКИНЬТЕ ДАМ 40 БАЛЛОВ

Геометрия

В равнобедреном треугольнике одна старона ровна 25 см,ругая ровна 10 см,чему равно основание треугольника? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УМОЛЯЮ ЕСИ МОЖЕТЕ РЕШИТЕ НА ЛИСТКЕ И СКИНЬТЕ ДАМ 40 БАЛЛОВ

Автор: Гость