В равнобедреном треугольнике одна старона ровна 25 см,ругая ровна 10 см,чему равно основание треугольника? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УМОЛЯЮ ЕСИ МОЖЕТЕ РЕШИТЕ НА ЛИСТКЕ И СКИНЬТЕ ДАМ 40 БАЛЛОВ
Геометрия
В равнобедреном треугольнике одна старона ровна 25 см,ругая ровна 10 см,чему равно основание треугольника? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УМОЛЯЮ ЕСИ МОЖЕТЕ РЕШИТЕ НА ЛИСТКЕ И СКИНЬТЕ ДАМ 40 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо (25*25)+(10*10)=725см легко неправди ли
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