Ребят помогите очень нужно! Надо назвать бактерии или вирусы к заболеваниям которые я сейчас скажу (бешенство,дефтерия,чума,рак легких,спид,ангина,ветрянка,Минингит,аденоиды и отравление)
Биология
Ребят помогите очень нужно! Надо назвать бактерии или вирусы к заболеваниям которые я сейчас скажу (бешенство,дефтерия,чума,рак легких,спид,ангина,ветрянка,Минингит,аденоиды и отравление)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Бешенство - вызывается вирусом бешенства Rabies virus 2. Дифтерия - вызывается коринебактерией дифтерии/ бацилла Леффлера(Corynebacterium diphtheriae) 3. Чума - возбудитель чумная палочка Yersinia pestis 4. Рак легких - возбудителями могут быть, к примеру, вирус папилломы человека, цитомегаловирус. 5. СПИД - ВИЧ 6. Ветрянка - вирус герпеса ( Varicella Zoster) 7. Менингит - один из возбудителей менингококк ( Neisseria meningitidis) 8. Аденоиды - патологическое разрастание миндалин. основной причиной возникновения являются частые респираторные заболевания, а также перенесенные в детском возрасте корь, скарлатина, дифтерия. 9. Отравление (пищевые отравления микробной этиологии) - кишечная палочка, энтерококки, ботулиновая палочка, энтеротоксигенные стафилококки, аспергиллы, спорынья, фузария и т.д.)
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