Ребят помогите очень нужно! Надо назвать бактерии или вирусы к заболеваниям которые я сейчас скажу (бешенство,дефтерия,чума,рак легких,спид,ангина,ветрянка,Минингит,аденоиды и отравление)

Биология

Ребят помогите очень нужно! Надо назвать бактерии или вирусы к заболеваниям которые я сейчас скажу (бешенство,дефтерия,чума,рак легких,спид,ангина,ветрянка,Минингит,аденоиды и отравление)

Автор: Гость