Ребят помогите очень нужно! Надо назвать бактерии или вирусы к заболеваниям которые я сейчас скажу (бешенство,дефтерия,чума,рак легких,спид,ангина,ветрянка,Минингит,аденоиды и отравление)

Биология
Ребят помогите очень нужно! Надо назвать бактерии или вирусы к заболеваниям которые я сейчас скажу (бешенство,дефтерия,чума,рак легких,спид,ангина,ветрянка,Минингит,аденоиды и отравление)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Бешенство - вызывается вирусом бешенства Rabies virus 2. Дифтерия - вызывается коринебактерией дифтерии/ бацилла Леффлера(Corynebacterium diphtheriae)  3. Чума - возбудитель чумная палочка Yersinia pestis  4. Рак легких - возбудителями могут быть, к примеру, вирус папилломы человека, цитомегаловирус.  5. СПИД - ВИЧ 6. Ветрянка - вирус герпеса ( Varicella Zoster) 7. Менингит - один из возбудителей менингококк ( Neisseria meningitidis) 8. Аденоиды - патологическое разрастание миндалин. основной причиной возникновения являются частые респираторные заболевания, а также перенесенные в детском возрасте корь, скарлатина, дифтерия. 9. Отравление (пищевые отравления микробной этиологии) - кишечная палочка, энтерококки, ботулиновая палочка, энтеротоксигенные стафилококки, аспергиллы, спорынья, фузария и т.д.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
НАЙТИ НАИБОЛЬШЕЕ ЦЕЛОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: (х-8)(х+2)
Ответить
Русский язык
Вставить буквы место пропусков
Ответить
Геометрия
В равнобедреном треугольнике одна старона ровна 25 см,ругая ровна 10 см,чему равно основание треугольника? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УМОЛЯЮ ЕСИ МОЖЕТЕ РЕ...
Ответить
Русский язык
Пишити пожалюста это провилноо
Ответить
Математика
Два поїзди йшли з однаковою швидкістю, до того ж один із них був у дорозі 8 год., дру??ий – 5 год. Яку відстань пройшов кожен поїзд, якщо другий пр...
Ответить