НАЙТИ НАИБОЛЬШЕЕ ЦЕЛОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: (х-8)(х+2)
Алгебра
НАЙТИ НАИБОЛЬШЕЕ ЦЕЛОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: (х-8)(х+2)
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Ответ будет = x во 2 степени +2x-8x-16
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