Чем пенецилл отличаеться от мукора и в чем у них сходства?

Биология
Чем пенецилл отличаеться от мукора и в чем у них сходства?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мукор-это белая плесень, низшие грибы мицелий без перегородок, пеницилл - зеленая плесень, высшие грибы, мицелий с перегородком.
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