Сколько дней отдыхают скворцы

Гость: Гость:

Можно прикинуть. . Живут скворцы где-то лет десять, т. е. 10 умножаем на 365 - 3650 дней. Около трёх месяцев в году (90 дней) скворцы тратят на миграцию. За 10 лет получается 900 дней. 3650 дней минус 900 - получаем 2750 дней. Это и есть те дни, когда скворцы жрут, гадят и поют. . ну или отдыхают другими словами..