Сколько дней отдыхают скворцы

Литература
Сколько дней отдыхают скворцы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно прикинуть. .  Живут скворцы где-то лет десять, т. е. 10 умножаем на 365 - 3650 дней.  Около трёх месяцев в году (90 дней) скворцы тратят на миграцию. За 10 лет получается 900 дней.  3650 дней минус 900 - получаем 2750 дней. Это и есть те дни, когда скворцы жрут, гадят и поют. . ну или отдыхают другими словами..
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