Write down four compliments to your parents
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Write down four compliments to your parents
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My parents are smart. My parents are kind. My parents are funny. My parents are nice.
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