Дописать рассказ на тему Что побеждает

Гость: Гость:

У каждого человека есть свои фобии. И у меня тоже. Только я не знаю, как может называться эта фобия- я боюсь быстроты. Например, едим мы в машине, хоть и не слишком быстро, у меня начинается истерика и я кричу. Поэтому на автобусах я ездить не могу. Или даже качели: есть такие, где двое сидят на одной качеле. Вот когда партнёр начинает качать так, как мне неудобно, я тоже боюсь. Это совсем маленькая высота, но я не могу, потому что не выношу того, что кто-то контролирует эту мелкую высоту и быстроту. Я думаю, что это нелепо, ведь у всех такие фобии, как боязнь пауков или ещё кого-нибудь, они более распрастранённые, их кто-то может объяснить. А мои страхи не то, что представить, да и произносить нелепо. Но всё-таки я свои страхи поборола. Мы пошли гулять в парк с друзьями. Все побежали на горку. Она была огромная. Все настояли на ней, мол, она необъятная. Конечно, я струсила. Но мной овладело такое странное чувсто, что потянуло к кассе. Я купила билет, пошла стоять в очереди. Как-будто это был именно тот момент, когда я наконец-таки должна была больше не бояться.Мы с подругой сели в самый конец горки. Сзади всё выглядело ещё страшнее, но тогда я ничего особенного не чувствовала. Горка тронулась. Сначала моё сердце резко заколотилось, а будто ожила и уже хотела закричать "Остановите!", но было поздно- Мы ускорились. Все кричали, визжали на кувырках, а я нет. Я улыбалась и поднимала руки, когда мы кружились. Мои страхи прошли, как рукой смахнули! Я была счастлива. И после этого похода в парк я не боюсь высоты или быстроты, может хотя бы такую, какую я уже испробовала.