Дописать there are apples on the table
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Дописать there are apples on the table
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There are some apples on the table
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