Дописать ядерную реакцию 1)230,90Th- больше 226,88 Ra+ ? 2)14,7N + 1,0n - больше 1,1H+ ? 3)1,0n + 1,1H- больше ? гамма ...
Физика
Дописать ядерную реакцию 1)230,90Th- больше 226,88 Ra+ ? 2)14,7N + 1,0n - больше 1,1H+ ? 3)1,0n + 1,1H- больше ? гамма 4)10,5 B+ 1,0n - больше + 7,3hi
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1) ->226,88Ra + 4,2 He
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