Дописать ядерную реакцию   1)230,90Th- больше 226,88 Ra+ ?                                               2)14,7N + 1,0n - больше 1,1H+ ?                                               3)1,0n + 1,1H- больше ? гамма              ...

Физика
Дописать ядерную реакцию   1)230,90Th- больше 226,88 Ra+ ?                                               2)14,7N + 1,0n - больше 1,1H+ ?                                               3)1,0n + 1,1H- больше ? гамма                                              4)10,5 B+ 1,0n - больше + 7,3hi
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Гость:
1) ->226,88Ra + 4,2 He                                                                                                       
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