Допиши роман дубровский альтернативным образом

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В этом романе речь идет о богатом помещике Кириле Петровиче Троекурове у которого был скверный характер.Он был дружен со своим соседом, и товарищем с которым когда-то служил-Андреем Гавриловичем Дубровским,поручиком в отставке.Позже между ними происходит ссора,которая перешла во вражду.Троекуров через подкупный суд отбирает у Дубровского его поместье-Кистеневку.Вскоре после этих событий старший Дубровский умирает.Его сын поджигает Кистеневку и подается в разбойники.Потом он попадает к Троекурову в дом под видом гувернера и влюбляется в его дочь-Машу,Но Троекуров решил выдать замуж дочь за старого князя Верейского. Дубровский всеми силами пытается этому помешать,но опоздал.Маша считает себя связанной клятвой и отказывает ему.После этих событий,власти пытаются поймать банду,но Дубровский успел распустить ее и уехать за границу. У Владимира Дубровского мне понравилась его доброта и порядочность.Он никогда не смог бы себе или кому-либо другому позволить обидеть хорошего человека.Даже его разбойничество было благородным. В этом романе автор нам дает понять, что главное в жизни-честность,чувство ответственности и конечно же честь.у Машы Троекуровой-мне понравилась ее честность и чувство ответственности.Она сдержала свою клятву перед законным мужем,несмотря на свою любовь к Дубровскому младшему