Допиши слово. найди слова с нулевым окончанием, запиши их. окончание обозначь. дол??ожданный дан звонок это кончился урок

Русский язык

Допиши слово. найди слова с нулевым окончанием, запиши их. окончание обозначь. дол??ожданный дан звонок это кончился урок

Автор: Гость