Допиши слово. найди слова с нулевым окончанием, запиши их. окончание обозначь. дол??ожданный дан звонок это кончился урок
Русский язык
Допиши слово. найди слова с нулевым окончанием, запиши их. окончание обозначь. дол??ожданный дан звонок это кончился урок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звонок-нулевое окончание. Урок-нулевое окончание
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