Допишите продукты реакции.Составьте уравнение окислительно-восстановительной р??акции.Расставьте коэффициенты методомэлектронного баланса: Na+H2O--gt;
Химия
Допишите продукты реакции.Составьте уравнение окислительно-восстановительной р??акции.Расставьте коэффициенты методомэлектронного баланса: Na+H2O--gt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na+H2O=NETU Потомушто Na+ 2H+ А O нету
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