Дополните предложения однордными членами.Запишите 1)Яблоки бывают...,...,...цвета.2)В ??аспийском море водятся ...,...,... .3)На уроках труда ребата...,...,... . СРОЧНО. ПОЖАЛУЙСТА
Русский язык
Дополните предложения однордными членами.Запишите 1)Яблоки бывают...,...,...цвета.2)В ??аспийском море водятся ...,...,... .3)На уроках труда ребата...,...,... . СРОЧНО. ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1желтые, красные, оранжевые 2окунь,плотва, карась 3работали, баловались, смеялись
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