Как у наших у ворот за горою жил да был бутерброд с колбасою.Захотелось ему прогул??ться,на траве-мураве поваляться.И сманил он на прогулку краснощёкую сдобную булку.Но чайные чашки в печали,стуча и бренча,закричали.Бутерброд,с...

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Как у наших у ворот за горою жил да был бутерброд с колбасою.Захотелось ему прогул??ться,на траве-мураве поваляться.И сманил он на прогулку краснощёкую сдобную булку.Но чайные чашки в печали,стуча и бренча,закричали.Бутерброд,сумасброд,не ходи из ворот!А пойдёшь-пропадёшь,Муре в рот попадёшь!Выпиши в столбик все сущ-ые вместе с предлогами,вставляя между предлогом и сущ.ещё одно слово.Выпиши глаголы с приставками в столбик.Рядом с каждым глаголом запиши однокоренной глагол с любой приставкой.

Автор: Гость