Составить 10 вопросов на сказку Три арбузных семечка

Литература
Составить 10 вопросов на сказку Три арбузных семечка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Что сделал бедняк когда у аиста сломалось крыло? 2)Что бедняк сделал когда он его вылечил? 3)Как отблагодарил аист бедняка? 4)Что было внутри арбуза? 5)Увидев,каковы были действия бая? 6)Что у него зацвело? 7)Когда арбузы поспели каковы действия бая? 8)Что было внутри арбузов бая? 9)Какие были действия гостей? 10)Почему у жадного бая были такие арбузы?
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