Гарні речення з словом туречинна
Українська мова
Гарні речення з словом туречинна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минулим теплим лiтом я був у Туречиннi. Туречинна-дуже гарна краiна. Я люблю iхати кожного лiта до Туречинни.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как у наших у ворот за горою жил да был бутерброд с колбасою.Захотелось ему прогул??ться,на траве-мураве поваляться.И сманил он на прогулку краснощ...
Математика
Строительство детского сада обошлось в двести пятьдесят тысяч манат . Выберите верное высказывание по поводу данной суммы 1) половина миллиона ...
Математика
Математика