Гарні речення з словом туречинна

Українська мова
Гарні речення з словом туречинна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минулим теплим лiтом я був у Туречиннi. Туречинна-дуже гарна краiна. Я люблю iхати кожного лiта до Туречинни.
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