Допоможи матроскину за допомогою двох банок ємністю 5л та 3л налити з відра в бідон 4л молока
Математика
Допоможи матроскину за допомогою двох банок ємністю 5л та 3л налити з відра в бідон 4л молока
Ответ(ы):
Гость:
Наливаем 2 раза по 3 литра = 6 л 5 л выливаем = 1 л наливаем 3 литра = 4 л Наверно правильно))
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