Допоможіть будь ласка, епітети, порівняння. Мені треба це терміново.

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Епітет-художнє означення за допомогою якого підкреслено якусь суттєву ознаку явища предмета події й виражену ставлення автора до зображуваного. порівняння-художній засіб який полягає в поясненні ознак одного предмета через зіставлення його з іншим чимось подібним .