Вставьте пропущенные буквы и запишите в 3 столбика по орфограммам обез..на,в..езд,??..едобный,оотнич..е,ружье,под..езд,шт..е,яблон..ка,рез..ба,в..юнок,шить,кон..к,пт..е,пал..то,с..ежился,об..ем,мал..чик,с..емка
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Вставьте пропущенные буквы и запишите в 3 столбика по орфограммам обез..на,в..езд,??..едобный,оотнич..е,ружье,под..езд,шт..е,яблон..ка,рез..ба,в..юнок,шить,кон..к,пт..е,пал..то,с..ежился,об..ем,мал..чик,с..емка
Ответ(ы):
Гость:
подъехать к подъезду, несъедобный гриб, обезьяна съежилась, взъерошенные воробьи, необъятные простоты, вьются над степью, журчание ручья, съесть вермишель.
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