Помогите решить и объясните пожалуйста! Номер 921

Гость: Гость:

К(1/3) будет от нуля на 2 клетки вправо С(-0,5) -на 3 клетки влево D(-1 1/3) - на 8 клеток влево Е(1/6) - на 1 клетку вправо F(1 1/6 ) - на 7 клеток вправо А( -5/6) - на 5 клеток влево И(2/3) - на 4 вправо К(-1/6) - на 1 клетку влево М(1,5) на 9 вправо 1/3 * 6 = 2 -0,5 * 6 = -3 -1 1/3 * 6 = 4/3 * 6 = -8 1/6 * 6 = 1 1 1/6 * 6 = 7/6 * 6 = 7 -5/6 * 6 = -5 2/3 * 6 = 4 -1/6 * 6 =-1 1,5 * 6 =9